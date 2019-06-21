سر بكاء الفنان رابح صقر أمام جمهوره في عرعر – فيديو

عجز الفنان رابح صقر، عن تمالك نفسه من البكاء، خلال غنائه أغنية ”صدقيني“؛ ما أثار تعاطف جمهوره الحاضر والغائب، وبعضهم أبدى فضوله لمعرفة سبب بكائه.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر ”إنستغرام“، مقطع فيديو من حفل الفنان رابح صقر، الذي أقيم في مدينة عرعر ، وأظهر الفيديو بكاء ”صقر“، الذي اعتبره البعض حدث نتيجة تأثره عاطفيًا، خاصة بعد أن تغيّرت حركة جسمه. وكان الفنان رابح صقر، قد صرح سابقًا بتوجيهه هذه الأغنية إلى والدته المتوفية، لذا يجهش في البكاء كلما غنّاها وتذكرها.