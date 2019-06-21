بعد تنقيحه وحذف بعض المشاهد.. بدء عرض “حملة فرعون” في المملكة

بعد تنقيته، وتنقيحه من بعض الألفاظ الخارجة، وحذف بعض المشاهد السلبية، أعلنت المملكة، بدء دور العرض السينمائية، عرض فيلم “حملة فرعون”، اعتبارًا من اليوم الخميس. ووفقًا لمصادر مطلعة بالشركة المسؤولة عن الإنتاج، قالت، إنّ هيئة الترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بالمملكة العربية السعودية، طلبت تنقيح الفيلم من بعض المشاهد، لاحتوائها على ألفاظ خارجة، ومناظر غير مرغوب فيها، بعد مشاهد النسخة الأصلية، والتي عرضت في دور العرض المصرية، مؤكدة، أنّه تم الاستجابة لطلب تنقيح الفيلم، واستلمته المملكة، ووافقت على عرضه بدور العرض السينمائية. كما أعلنت الصفحة الرسمية، لبرنامج “عرب وود” عبر “إنستغرام”، عن أن دور العرض السينمائية، في المملكة العربية السينمائية، بدأت عرض فيلم “حملة فرعون”، مؤكدة، أيضًا، أنّ الفيلم يعرض في دول الخليج.

وكان الفيلم قد حقق عرضه في دور العرض المصرية، بموسم عيد الفطر، وحتى الآن، 13 مليونًا و235 ألف جنيه، أي “765 ألف دولار”. وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، حول الشاب يحيى، الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا، لتحرير ابنه. فيلم “حملة فرعون”، بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبد المغني، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. الفيلم، مأخوذ عن فيلم “الساموراي السبعة”، الذي أنتج عام 1954، ويُعدّ من أشهر الأعمال السينمائية.