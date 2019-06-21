أغاني حليم الوطنية حالة تداعب وجدان شعب

عُرف العندليب الأسمر دائمًا بكونه أيقونة للرومانسية الخالصة مجسدة في أعماله السينمائية والغنائية، إلا أن تلك الحالة لم تمنعه من سلب عقول الجمهور بأغانيه الوطنية التي تركت علامة مميزة في كل كبوة وكل انتصار، وحركت مشاعر وأشعلت حماسًا فاض في القلوب، وكان حرص حليم دائمًا علي بلاده و وطنيته يظهر جليًا في أغاني جسدت حالها في كل مناسبة بداية من "العهد الجديد" بعد قيام ثورة 23 يوليو، مرورًا بـ احنا الشعب، أحلف بسماها، عدي النهار، البندقية اتكلمت، وغيرها.

وتستعرض "بوابة الوفد"، لمتابعيها أبرز الاغاني الوطنية للعندليب الاسمر عبدالحليم حافظ التي سجلت أهم مراحل البلاد بين سطور كلماتها.

يُعد نشيد "العهد الجديد - 1952" هو أول نشيد وطني غناه عبد الحليم حافظ في حياته، من كلمات محمود عبد الحي وألحان عبد الحميد توفيق زكي، غناه العندليب بعد قيام ثورة 23 يوليو، بمشاركة المطربة عصمت عبدالعليم.



"أحنا الشعب"

غناها عبد الحليم حافظ للرئيس جمال عبد الناصر بعد اختياره بإرادة الشعب ليكون رئيساً للجمهورية عام 1956، لتكون بمثابة أول لقاء فنى بين الثلاثي "حليم، المحلن كمال الطويل، والشاعر صلاح جاهين"، وعند صعوده علي خشبة المسرح إهداها لعبد الناصر، نيابة عن الطويل وجاهين.



"الله يا بلادنا - 1956"

قدمها العندليب مع الملحن الكبير محمد عبد

الوهاب، ليصدح علي خشبة المسرح مرددًا "الله يا بلادنا الله علي جيشك والشعب معاه..."، والتي تغنى بها بعد العدوان الثلاثى.

"بالاحضان -1963"

كتبها صلاح جاهين، ولحنها كمال الطويل، وغناها حليم في حفل الإسماعيلية وقدمت الحفل سعاد حسني.



"المسيح - 1968"

تغني العندليب في القدس من خلال أغنية المسيح، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي وتوزيع علي إسماعيل، وأُطلق عليها اسم أخر وهو "علي أرضها".



"فدائي - 1968"

غناها العندليب في نفس العام الذي قدم فيه أغنية المسيح، وتُعد من أشهر غانيه الوطنية، وغناها بالتحديد يوم 30 من شهر أكتوبر، وأهداها للفدائيين الذين قادوا أشرف المعارك من أجل تحرير فلسطين، مؤكدًا في كلمة له علي المسرح، بأن تلك الحفلات الغنائية من أجل الذين يحاربوا في قلب الجبهة والجبال وخلف المدافع، حتي يشعروا أن هناك شعوب عربية تشاركهم ولو بالقدر القليل وتساهم في استمرار كفاحهم، وقد تعاون فيها حليم مع الشاعر محمد حمزة، ومن ألحان الرائع بليغ حمدىن ومن توزيع علي أسماعيل، وعزفتها الفرقة الماسية.



"خلي السلاح صاحي - 1968"

من كلمات احمد شفيق كامل، وألحان كمال الطويل.





"نشيد الوطن الأكبر - 1960"

وطني حبيبي الوطن الأكبر، رائعة محمد عبد الوهاب، أحمد شفيق كامل، التي غناها حليم بمشاركة، صباح، هدى سلطان، نجاة الصغيرة، شادية، فايدة كامل، وردة.

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قُدم هذا النشيد الأكثر شهرة في تاريخ الأناشيد الوطنية، احتفالاً بوضع حجر الأساس للسد العالي، وقد غناه في البداية عبد الحليم حافظ، وصباح، وهدى سلطان، وشادية، ونجاة الصغيرة.

ثم تم تسجيله وتصويره بعد ذلك ليشترك فيه نفس نجوم الغناء السابقون ولكن بإضافة وردة الجزائرية، وفايدة كامل، وبإستثناء هدي سلطان، وقد تم إحداث بعض التغييرات في الكلمات والألحان بين النشيد القديم والأخر الأحدث دون معرفة الأسباب.

كما شاركت المطربة فايزة أحمد في ابروفات الخاصة به، لكنها انسحبت لحدوث بعض الخلافات بينها وبين عدد من الفنانات المشاركات به.



"حكاية شعب - 1960"

غناها حليم في حفل أضواء المدينة الذي أقيم بمدينة أسوان للاحتفال بوضع حجر الأساس ببناء السد العالي، من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان كمال الطويل.



"صورة - 1966"

غناها عبدالحليم حافظ في عيد الثورة في 23 يوليو 1966، من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل.



"عدى النهار - 1967"

واحدة من أبرز أغاني العندليب الأسمر، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان كمال الطويل.



"أحلف بسماها - 1967"

وعد العندليب أن يغنيها في كل حفلاته إلى أن تتحرر أرض مصر في سيناء، كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها كمال الطويل.

"البندقية اتكلمت - 1968"

من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل.



"عاش اللي قال - 1973"

أول أغنية غناها حليم بعد نصر أكتوبر العظيم،وكانت أول أغنية أشاد فيها بدور الرئيس محمد أنور السادات في الأنتصار، من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.



"النجمة مالت على القمر - 1975"

غناها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بعد إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، من كلمات محسن الخياط وألحان محمد الموجي.



