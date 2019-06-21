محمود العسيلي يدعم المنتخب المصري بـ تي شيرت محمد صلاح

بـ "فانلة" منتخب مصر التي تحمل رقم 10 الخاصة باللاعب محمد صلاح، أعلن الفنان محمود العسيلي عن دعمه للمنتخب المصري فى أول مباراة له فى كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوى. ونشر "العسيلى" صورة له بتي شرت منتخب مصر عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا "يالابينا". وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الأفريقية الأعرق في القارة السمراء، مساء اليوم الجمعة وتستمر Advertisements فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل. ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح في تمام الثامنة مساءً، على أن تستمر لمدة 14 دقيقة، ويكون فيها جميع العروض الاستعراضية والأغنية الرسمية للبطولة التي يقدمها المطرب حكيم ومعه المغنى النيجيري "فيمى كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه".

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