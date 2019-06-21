شاهد.. حنان مطاوع تدعم منتخب الفراعنة بعلم مصر

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن دعمها للمنتخب المصري فى أول مباراة له فى كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق فعالياتها، أمام منتخب زيمبابوى. ونشرت "مطاوع" صورة لها وهي تحمل علم مصر عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة "يارب الفوز لمنتخبنا الوطنى يارب فرحنا". الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة "يارب الفوز لمنتخبنا الوطنى يارب فرحنا". وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الأفريقية الأعرق في القارة السمراء، مساء اليوم الجمعة Advertisements وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل. ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح في تمام الثامنة مساءً، على أن تستمر لمدة 14 دقيقة، ويكون فيها جميع العروض الاستعراضية و الأغنية الرسمية للبطولة التي يقدمها المطرب حكيم ومعه المغنى النيجيري "فيمى كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه".

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