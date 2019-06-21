نجوم الفن والرياضة فى حفل زفاف شقيقة رجل الأعمال إبراهيم مجدي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احتفل رجل الأعمال إبراهيم مجدى بحفل زفاف شقيقته “نورا” على المهندس إبراهيم مصطفى، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء ونجوم الفن وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وحضر من نجوم الفن لتهنئة العروسين كلا من: النجم تامر حسنى، المطرب حكيم، والمطربة بوسى، والمطرب رضا البحراوي، والمطرب مصطفى حجاج.
كما حضر المطرب أحمد شيبه، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، والموزع هاني محروس، ورجل الأعمال شريف فشور، وغيرهم.
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