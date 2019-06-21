داليا مصطفى متهمة بقتل إياد نصار في «حودايت الشانزليزية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية داليا مصطفى، لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “حواديت الشانزليزية” الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل.

ومن المقرر أن، تجسد داليا مصطفى دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء.

Advertisements

وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، حيث تعاقدت الشركة رسميًا مع النجم إياد نصار لبطولة المسلسل، والفنانات إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإدوارد، وتجرى الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة المصرية، حقيقة خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الأخيرة، وموقفها من هذه العمليات.

داليا مصطفى، قالت خلال لقائها في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»، إنها تحب الاهتمام ببشرتها لكنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وتحاول أن تبتعد عن هذه العمليات.