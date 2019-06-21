الفنان محمد مهران يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان الشاب محمد مهران بزفافه على المخرجة مي عبدالحافظ في أحد الفنادق الكبرى.

الحفل حضره عدد من النجوم وكان من بينهم خالد الصاوي وزوجته، وفاء عامر، سيد رجب، ماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي.

والكاتب محمد الغيطي وابنته مي ومحمد لطفي ومصطفى قمر ومدحت صالح والمخرج خيري بشارة وأحمد صيام ونجوم الشباب خالد أنور وهند عبد الحليم وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى، وغيرهم من الفنانين.

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كما تواجد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان محمد لطفي، وصفاء الطوخي، وعدد من الفنانين.

وكان حدث خلاف من قبل بين الفنان محمد مهران وبين خطيبته، واعتذر لها في فيديو خاص، وقال لها إنه آسف، وأنها يحبها ويعترف أنها صاحبة فضل عليه.

يذكر أن أخر أعمال محمد مهران، مسلسل «أبو العروسة2»، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي، وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.