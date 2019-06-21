سوناكشي سينها كشف أسرار الرجال الخاصة بأحدث بوسترات khandani

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد المشروع الطموح لشركة “دارما برودكشنز” “كالانك”، تصدرت النجمة سوناكشي سينها بطولة أحدث أعمال الشركة وهو دراما كوميديّة بعنوان khandani shafakhana.

مؤخرًا، أصدرت “دارما برودكشنز” أول بوستر دعائي لفيلمها الجديد بطولة سينها، كما شاركت صفحة الممثلة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام البوستر ذاته، يوم الأربعاء 20 يونيو.

في وقت سابق، عندما أعلنت سوناكشي سينها عن موعد إطلاق الفيلم، شاركت صورة جماعية لفريق عمل الفيلم، الذي سيطلق بشاشات السينما في 26 يوليو، حيث كان مقررًا له-في وقت سابق- صدوره في 2 أغسطس.

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تظهر سوناكشي في البوستر، وهي تقف بثقة وسط رجال قاموا بتغطية وجوههم بالكتب والصحف، كما لو كانوا خائفين منها، وقد أشار تقرير سابق، أن سوناكشي سينها تلعب في فيلمها khandani shafakhana شخصية فتاة تعمل في عيادة للجنس.

يقود ​​الفيلم المخرج المبتدئ شيلبي داسغوبتا، وكتب السيناريو جوتام ميهرا، كما يشارك الممثلون فارون شارما وآنو كابور وكولبوشان خرباندا سيشاركون ومغني الراب بادشاه في أدوار حاسمة.

من ناحية أخرى، كانت سوناكشي قد احتفلت بعيد ميلادها الثاني والثلاثين في منزلها الريفي الواقع على مشارف مدينة مومبا، حيث اعتادت سينها دائما قضاء عطلة بمناسبة عيد ميلادها من أجل الاسترخاء.