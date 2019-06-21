- 1/2
- 2/2
Jun 21, 2019
تزوج النجم العالمي جورج كلوني، من المحامية البريطانية، من اصل لبناني، امل علم الدين في عام 2014 ورُزقا منذ عامين بتوأم ايلا والكسندر.
ليلة الخميس، لاحقت الكاميرات جورج وأمل كلوني حيث ظهرا في حالة معنوية جيدة بعد عشاء رومانسي في أحد المطاعم في بحيرة كومو، إيطاليا.
نذكر ان إشاعة الانفصال دائماً ما تلاحق جورج وامل كلوني، إلا انهما دائماً ما يردان على هذه الأقاويل بظهورهما معاً سعداء وآخر انسجام في كل المناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- جورج وأمل كلوني… آخر انسجام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.