بالصور- جورج وأمل كلوني… آخر انسجام

تزوج النجم العالمي جورج كلوني، من المحامية البريطانية، من اصل لبناني، امل علم الدين في عام 2014 ورُزقا منذ عامين بتوأم ايلا والكسندر.

ليلة الخميس، لاحقت الكاميرات جورج وأمل كلوني حيث ظهرا في حالة معنوية جيدة بعد عشاء رومانسي في أحد المطاعم في بحيرة كومو، إيطاليا.

نذكر ان إشاعة الانفصال دائماً ما تلاحق جورج وامل كلوني، إلا انهما دائماً ما يردان على هذه الأقاويل بظهورهما معاً سعداء وآخر انسجام في كل المناسبات.