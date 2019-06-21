لماذا اختارت ميلانيا ترامب اللون الأصفر بأحدث إطلالاتها؟.. اكتشفي السر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أن للألوان تأثيرًا مهمًا في حياتنا، ولذا ليس عبثاً حين يختارُ أحد السياسيين أو زوجته لونًا معينًا لارتدائهِ في مناسبةٍ معينة، وهذا ما فعلتهُ سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، حين تعمّدت الظهور باللون الأصفر، أثناء وقوفها إلى جانب زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام حشدٍ في أورلاندو، فلوريدا، من أجل حملته الانتخابية الأخيرة.

فقد ارتدت ميلانيا "جمبسوت" باللون الأصفر المُشع، برقبةٍ متواضعة، من طراز "رالف لورين"، بسعر 2974 دولارًا أمريكيًا، توسّطهُ حزامٌ معدني ذهبي، أظهر شخصيتها المذهلة، وأعطاها رونقًا مختلفًا، أثناء إلقائها خطابًا نادرًا قدّمت فيه زوجها الرئيس الذي أطلق حملته الانتخابية لإعادة انتخابه لفترةٍ رئاسية أخرى.

لكن يبدو أن ميلانيا لم تختر ذلك اللون عبثًا، إذْ كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، عن الرسالة الخفيّة التي أرادت ميلانيا إيصالها جرّاء اختيارها الأصفر المُشع تحديدًا، والذي يُعطي انطباعًا بالتفاؤل، إذْ أرادت أن يعرف العالم بأنها وزوجها يدخلان السباق الرئاسي والانتخابات للفوز، وأنهما يشعران بالرضا لما يقدمانه.

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