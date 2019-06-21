ياسمين صبري تُغرّد بعد مأزق "مُتلازمة داون".. فماذا قالت لأخيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أنها لم تقصد الإساءة من أصحاب متلازمة داون، وذلك بعد الضجّة وحملة الهجوم التي تعرّضت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت البداية بعدما نشرت ياسمين صورة لها أثناء أداء تمارين رياضية صعبة، ووقوفها على رأسها، ليكتب لها أحد متابعيها أنه قام بهذه الحركة وعمره ست سنوات، فردّت ياسمين قائلةً: "أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا أنت مصاب الآن بمتلازمة داون"، الأمر الذي اعتبره البعض سخرية من أصحاب هذا المرض.

وكان من بين المهاجمين الإعلامية ريهام سعيد، التي قالت عبر حسابها بـ"إنستغرام": "الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب".

بعدها خرجت ياسمين لتدافع عن نفسها وتبرّر موقفها فقالت عبر حسابها الشخصي في "تويتر": "عزيزي فور بسكويت، أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس لأي شخص آخر"، قاصدة الشخص صاحب التعليق الذي كان موضع الجدل.

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وأضافت صبري: "الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي. وأنا شخص يدور حول الحب والهدوء على هذه الأرض. نواياي واضحة.. أنا لم أقصد أي أذى. أرسل لك حبي واحترامي".

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري اعتادت على مشاركة متابعيها بأحدث صورها، خصوصًا الإطلالات الرياضية والتي تخطّت الـ35 إطلالة.