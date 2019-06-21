تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة مهرجان موازين الليلة

القاهرة - لايف استايل
تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة الليلة أولى حفلات البرنامج العربي لمهرجان موازين وذلك على مسرح النهضة بالرباط.
وعبرت "سماحة" عن فرحها بحلولها في المغرب، بالرقص داخل الفندق الذي تقيم فيه بالعاصمة الرباط، والذي وثقته في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "أخيرا في المغرب”.
يذكر أن كارول سماحة قد أعلنت في تدوينة سابقة، أنها ستغني خلال المهرجان أغنيتها الأخيرة "المطلقة"، لأول مرة بعد إصدارها شهر مارس الماضي.
ويشارك كارول في حفل الليلة المطرب المغربي محمد رضا والذي يتمتع بشعبية كبيرة في المغرب.
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