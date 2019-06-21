نسمة محجوب تغني "حكاية حب" في الأوبرا على المسرح المكشوف

قدمت الفنانة نسمة محجوب جولة في عالم الغناء الراقي جاءت ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف.

وتغنت نسمة وسط حشد جماهيري ضخم وبأداء متجدد بمختارات من أعمالها الخاصة كان منها يا محروسة، الحب المستحيل ، مفيش حكاية حب ، صدفة ، قلبي وحرة فيه ، وجوه ، هتقولي اية ، مستغربة ، دوام الحال بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الفرنسية والانجليزية بالإضافة إلى نخبة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل.

كما شاركها الغناء في بعض المؤلفات العربية والغربية مجموعة من المواهب الواعدة لاقوا إعجاب واستحسان الحضور كان منها عاشقة الورد ، نا نا ، المصدق وعلى طبيعتى .

من جانبها، أشارت نسمة محجوب إلى الفخر بالتواجد والمشاركة المتواصلة في الفعاليات والأنشطة والمتعددة التي تنظمها دار الأوبرا مؤكدة أنها ستظل علامات بارزة ومضيئة في مشوارها الفني.

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