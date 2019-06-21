الإيطالي جيوفاني كاكاكو يحيي حفلا بساقية الصاوي الخميس المقبل

يحيي المطرب والعازف الإيطالي جيوفانى كاكاكو، حفلا غنائيا وموسيقيا، الخميس 27 يونيو الجاري، في ساقية الصاوي، بقاعة الحكمة الساعة الثامنة مساءً، والذي ينظم بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي.

يذكر أن، جيوفانى كاكامو هو مغني، ومؤلف إيطالي ولد في 1990، اكتشفه المغني وكاتب الأغاني فرانكو باتياتو، ويقدم الموسيقى والكلمات التي تهدف إلى الترويج لموسيقى البوب الإيطالي في جميع أنحاء العالم.

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