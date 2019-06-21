هند صبري على البوستر الثالث من فيلم "الفيل الأزرق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

طرحت شركة سينرجي الأفيش الثالث لفيلم "الفيلم الأزرق2"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه موسم عيد الأضحى. وظهرت هند صبري في البوستر الثالث بوجه مقلوب، على غرار البوستر الأول والثاني لكريم عبدالعزيز ونيللي كريم. "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وباسم سمرة، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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