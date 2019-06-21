خاص| مخرج "حب في الزنزانة": سعاد حسني رفضت الدوبلير وحفظت الفيلم كاملًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف المخرج محمد فاضل، بعض الأسرار المهنية في حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني التي خاضت بطولة أعمال من إخراجه.

وقال "فاضل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سعاد حسني كانت تُصر على القيام بالمشاهد الصعبة بنفسها دون اللجوء لدوبلير، متابعًا: "في أحد الأعمال عرضت عليها وجود بديلة لها لتقديم مشهد لها أمام الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، وهو يلقيها خارج باب الشقة فتسقط على السلم، خوفًا من تعرضها لأية إصابات، ولكنها رفضت ذلك قائلة: (أومال المشهد هيعبر إزاي إني اتوجعت، لازم أنا اللي أتضرب وأتوجع عشان وشي يعبر إنه رماني علي السلم)".

وتابع، أن هناك مشهدًا آخر لها في أحد الأعمال وهي تحمل "قصعة الأسمنت" في المقابر عندما كانت تعمل باليومية، ثم يتناول المشهد وقوعها في الرمال، فأصرت على تقديم هذه المشاهد بنفسها دون الاستعانة بأي فتاة لتقديمها بدلاً منها".

وأضاف فاضل: "سعاد حسني لم تكن تحفظ دورها فقط في العمل، بل كانت تهتم بحفظ سيناريو العمل بالكامل".

يذكر أن، اليوم الجمعة، تحل ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسنى التى رحلت عن عالمنا في 21 يونيو من عام 2001 عن عمر ناهز الثامنة والخمسين.