محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على أحد متابعيها حول حقيقة زواجها من الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق. وكتبت ندى: "الكابتن أيمن يونس أخ عزيز وخفوا عليه شوية يا جماعة والمفاجأة إن عمرنا ما اتقابلنا، وانا مش متجوزة نهدى بقى هاه نهدى". يُذكر أن بعض الشائعات ترددت في الفترة الأخيرة عن زواج الفنانة ندى بسيوني من كابتن أيمن يونس.

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كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني عن شائعات زواجها من أيمن يونس: "عمرنا ما اتقابلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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