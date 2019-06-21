أيمن سلامة عن تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا: "عملنا انجاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

علق المؤلف أيمن سلامة، على الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تُقام على أرض مصر.

وكتب "سلامة" عبر حسابه على "فيسبوك": "كل دولة بيكون قدامها سنتين عشان تستعد فيهم لتنظيم البطولة الافريقية.. الكاميرون بعد سنة ونص اعتذرت وقالت مش قادرة، لكن مصر العظيمة قالت أنا لها.. وفي 4 شهور فقط عملنا انجاز مفيش دولة في العالم تقدر تعمله.. تحيا مصر بولادها.. تحيا مصر بشعبها وبقيادتها وبجيشها وبشرطتها وبشبابها المخلص اللي منمش 4 شهور عشان نشوف حاجة عالمية مشرفة النهاردة".

تنطلق مساء اليوم الجمعة 21 يونيو بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، إذ ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تمام الساعة الـ 10 مساء.

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ويسبق المباراة حفل الافتتاح والذي سينطلق في تمام الساعة الـ 8 مساء وسيستمر لمدة ربع ساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية، وتُعرض عبر قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي، وقنوات بي إن سبورت.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى والتي تضم زيمبابوي، أوغندا والكونغو.



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