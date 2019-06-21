أحمد صلاح حسني للاعبي المنتخب: "قاتلوا من أجلنا.. وسنقاتل من أجلكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة للجمهور وكذلك للاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا.

وقال "الحمل سيكون كبيرا على محمد صلاح، الجميع سيضع عليه آمالا كبيرة، لا نريد الضغط عليه فقط نتركه يبدع في هدوء وهو سيعطيك النتيجة النهائية بامتياز، ولا ننسي باقي اللاعبين؛ لأن يد واحدة لن تصفق والدليل ميسي مع الأرجنتين، نريد دعم لكل اللاعبين بنفس القوة".

وتابع "صلاح" عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أمم أفريقيا غير كأس العالم في روسيا، كنّا نحتفل بمرور ٢٨ سنة على آخر بطولة تأهلنا فيها لكأس العالم هذا التفكير كان خطأ، لكن هنمشيها كان هناك مبرر لما حدث، لكن أمم إفريقيا مش احتفال المعسكر لا بد أن يكون محكما واللاعبون يأخذون الأمور بجدية شديدة؛ لأن الأمور لن تمر كما مرت في كأس العالم".

وأضاف: بالتوفيق لرجالة مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا اليوم وكلمتي لهم: "قاتلوا من أجلنا ونحن سنقاتل من أجلكم في المدرجات".

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تنطلق مساء اليوم الجمعة 21 يونيو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا إذ ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تمام الساعة الـ10 مساء.

ويسبق المباراة حفل الافتتاح والذي سينطلق في تمام الساعة الـ8 مساء وسيستمر لمدة ربع الساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية، وتُعرض عبر قناة "تايم سبورت" من خلال البث الأرضي، وقنوات "بي إن سبورت".

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى والتي تضم زيمبابوي، أوغندا والكونغو.