حقيقة وفاة شمس البارودي ومواصفات فتى أحلام ناهد السباعي.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "أحمد بدير يصف ياسمين صبري بأنها أكبر اكتشاف في 2019، وناهد السباعي تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها، وحسن يوسف ينفي شائعة وفاة شمس البارودي، ومعتصم النهار يتحدث عن محمد رمضان"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

ياسمين صبري

قالت الفنانة ياسمين صبري في برنامج "أون ست" المعروض على قناة on e، إنها لم تطلب تصوير مسلسل "حكايتي" في الإسكندرية، ولكن النص كان مكتوبًا من البداية أن داليدا ستهرب إلى الإسكندرية.

وخلال الحوار أكدت أن التمثيل لم يكن حلمها، ولكنها كانت تحلم أن تكون مختلفة دون أن تعرف كيف، واستبعدت فكرة أن تقوم بتقديم برامج تليفزيونية رغم أنها درست الإعلام "صعب اوافق اقدم برنامج انا ماشية في طريق لو قدمت برنامج هاكون موجودة وهتكلم كتير وده مش احسن حاجة ليا دلوقتي".

وأشارت إلى أن الفنان محمود عبدالعزيز والذي وقفت أمامه في مسلسل "جبل الحلال" طلب منها أن تبتعد عن التمثيل، مضيفة "اول ما شافني قالي بطلي تمثيل بتعملي ايه هنا، كان شخص لو متلغبطة في حاجة كنت بكلمه، انا مبثقش في حد بسهولة هو كان بيقولي كل حاجة بصراحة وكان بيحس اني بنته وخاصة ان هو اسكندراني، كان بيحس اننا عيلة واحدة وده شرف كبير ليا".

حسن الرداد

في مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار، تحدث الفنان حسن الرداد، عن حب زوجته الفنانة إيمي سمير غانم لتربية الحيوانات.

وقال الرداد "إيمي عندها الحيوانات حاجة مقدسة بتمشي في شنطة العربية فيها أكل حيوانات، انا لو سبت الموضوع ده البيت عندنا هيتحول لحديقة حيوانات، معنديش مشكلة تحبهم بس هما في حتة وانا في حتة ".

ناهد السباعي

قالت الفنانة ناهد السباعي في برنامج "واحد من الناس"، إنها لا تفكر في مسألة الزواج حاليًا، متابعة "لبست فستان الفرح في المسلسل، مش عارفة ومش عاملة حسابي هلبسه امتى، لكن أنا زي اي بنت نفسي اتجوز ويكون عندي أسرة، لكن لسه خارجة من مصيبة، وأنا بنبسط لوحدي".

وعن مواصفات زوجها المستقبلي، قالت "يعني عايزاه راجل وجدع وطيب".

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معتصم النهار

استضافت المذيعة إنجي علي، الفنان معتصم النهار في برنامجها "أسرار النجوم" على محطة نجوم إف إم، وتحدث عن غنائه لكثير من أغاني محمد رمضان على السوشيال ميديا.

وقال معتصم "بوجه له تحية حبيبي بشكره على اللي كتبه عني على انستجرام، بشوف فيه طموح ومسيرة لأي شاب عربي، يمكن انا مش عارف إيه ظروفه لكن واضح كان فيه ظروف قاسية أثقلته بشكل كبير، عنده موهبة وده يُحترم، طموح وبيشتغل على مشروع بكل ما أوتي من قوة".

كريم عفيفي

قال الفنان كريم عفيفي في برنامج "عيش صباحك" على إذاعة نجوم إف إم، إنه قد يرفض الأعمال التي لا تقدمها شركات كبيرة، أو يقوم عليها مخرج كبير، مضيفًا "حتى لو عجبني الدور، أخاف أن يخرج في النهاية على غير الصورة التي أتمناها، لابد أن تكون المنظومة كلها متكاملة، ولا أقصد الفلوس، ولكن الرؤية".

حسن يوسف

في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"على قناة "الحدث اليوم"، نفى الفنان حسن يوسف شائعة وفاة زوجته الفنانة شمس البارودي، وقال "أنا وشمس زي البمب مفيش حاجة خالص، موتوني 3 مرات قبل كده وعادل إمام موتوه ست أو سبع مرات قبل كده، وده سببه انعدام اخلاق والله، وبسبب الفراغ".

أحمد بدير

كشف الفنان أحمد بدير للإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" على قناة ON E، عن رأيه في الفنانة ياسمين صبري التي شاركها بطولة مسلسل "حكايتي" في شهر رمضان.

وقال "أول بطولة لها كانت نقطة قوة كبيرة، وعندها كاريزما عالية جدًا الناس بتحب تشوف شكلها وبتستمتع بتمثيلها، طبيعة اداءها البساطة المتناهية ودي ميزة مش عيب، أنا شايف انها اكبر اكتشاف في 2019".