بفستان مكشوف.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع "الإنستجرام".

تألقت لقاء بإطلالة ناعمة من

وحى السبعينات، مرتدية فستانًا أسود ضيقًا طويلًا بالتول المنقوش، مكشوفًا من الظهرونسقت معه حذاءً باللون النبيتي.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ترك خصلات شعرها الجرسون منسدل بحرية ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بأحمر الشفاه.

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