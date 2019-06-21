شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع "الإنستجرام".
تألقت لقاء بإطلالة ناعمة منوحى السبعينات، مرتدية فستانًا أسود ضيقًا طويلًا بالتول المنقوش، مكشوفًا من الظهر
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ترك خصلات شعرها الجرسون منسدل بحرية ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بأحمر الشفاه.
شاهد الصور..
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان مكشوف.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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