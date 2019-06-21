بفستان قصير.. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها

تحرص الفنانة إنجي المقدم على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

ظهرت إنجي بإطلالة ساحرة، خلال تواجدها في إحدى المناسبات الخاصة، مرتدية

فستان ضيق متوسط الطول مكشوف الذرعين من BCBGMAXAZRIA، اتسم بنقوش الورد الأحمر، عكس رشاقتها و تناسق قوامها الممشوق،ونسقت معه كلاتش وحذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجى على خصلات شعرها الإنسيابي منسدل على كتفيها، وأختارت مكياجًا ناعمًا ارتكز على الكحل و أحمر الشفاه.

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