تحرص الفنانة إنجي المقدم على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.
ظهرت إنجي بإطلالة ساحرة، خلال تواجدها في إحدى المناسبات الخاصة، مرتديةفستان ضيق متوسط الطول مكشوف الذرعين من BCBGMAXAZRIA، اتسم بنقوش الورد الأحمر، عكس رشاقتها و تناسق قوامها الممشوق،
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إنجى على خصلات شعرها الإنسيابي منسدل على كتفيها، وأختارت مكياجًا ناعمًا ارتكز على الكحل و أحمر الشفاه.
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كانت هذه تفاصيل خبر بفستان قصير.. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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