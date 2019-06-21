شاهد.. الجماهير المصرية تتوافد لحضور افتتاح أمم إفريقيا 2019

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 06:53 مساءً - تنطلق بعد قليل منافسات مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، برهان مصري على محمد صلاح والمشجعين لمحاولة التتويج بلقب ثامن وتعزيز الرقم القياسي للفراعنة.
وتقام البطولة، الأكبر في تاريخ القارة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وسط تحديات تنظيمية وأمنية بعدما اختيرت مصر لاستضافتها للمرة الخامسة في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أن كان مقررا أن تقام في الكاميرون، الى أن قرر الاتحاد الإفريقي “كاف” سحب التنظيم منها على خلفية عدم إنجاز أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.
ويشارك في البطولة عدد من كبار النجوم العالميين، أبرزهم مهاجم الفراعنة محمد صلاح وزميله في ليفربول الإنكليزي المهاجم السنغالي سيدو ماني.
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