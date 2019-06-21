مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر: يريدون إثارة الفوضى

متابعة بتجـــــــــرد: رد أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا عبر صفحته بموقع الصور الشهير “إنستجرام” بغضب عن الأنباء التي تردد حول معاناته من مرض الزهايمر.
ونفى مارادونا، في الفيديو ما جاء في إحدى الصحف الأرجنتينية بأنه يعاني من مشاكل عصبية وبدأ يظهر عليه أعراض الزهايمر، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة.
وتابع مارادونا: “يكذبون.. يتحدثون عن الزهايمر، والزهايمر كلمة فظيعة والناس يموتون بسببه.. ومن ينشر ذلك يريد إثارة الفوضى وأنا لا أريد ذلك”.
كما أكد محامي مارادونا، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مارادونا، مع علماء النفس وأطباء الأمراض العصبية لا تظهر أي شيء من الأمراض التي تم الترويج لها، مشيرًا إلى أن النتائج كلها كانت جيدة.
يذكر أن مارادونا، عانى من مشاكل صحية وجسدية بالأعوام السابقة، كما عانى من إدمان وتعاطي الكوكايين وازدياد الوزن بشكل كبير.
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