لطيفة التونسية تهدي جمهورها أغنية وكليب “شاغلني” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة لطيفة التونسية أغنيتها الجديدة لصيف 2019 بعنوان “شاغلني” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. هذا وأطلقت لطيفة الكليب الخاص بالأغنية عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير. أغنية “شاغلني” من كلمات ابراهيم شته لحن Monty أمّا العمل المصور فيحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد. لمشاهدة فيديو كليب “شاغلني”:

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