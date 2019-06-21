ميغان ماركل تتلقى المساعدة من جورج كلوني وأمل علم الدين

متابعة بتجــــــــــرد: لجأت دوقة ساسكس ميغان ماركل إلى الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين للحصول على التوجيهات والنصائح للتكيف مع الحياة الملكية.
فقدم الثنائي نصائح لميغان ماركل في مجال الأبوة والأمومة خلال عشاء أقيم في القصر.
كما ساعد كلوني وعلم الدين ميغان من خلال تقديم بعض النصائح لكيفية التعامل مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والجهات الخيرية التي عليها التعاون معها.
وكشفت بعض التقارير الإعلامية أن علاقة صداقة بدأت تنشأ بين ميغان ماركل وبين المغنية العالمية ريهانا التي انتقلت للعيش في بريطانيا.
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