وائل جسار جونيور يأسر قلوب الجمهور بغنائه مع والده – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم اللبناني وائل جسار مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيه وهو يغني مع ابنه “وائل جونيور”. فقد أسر جونيور الجمهور بصوته الجميل وموهبته الفريدة التي ورثها عن والده فشارك وائل جسار بأغنيته “وبتسأليني”، بكل ثقة وحضور ملفت. من جهته علّق وائل جسار على المقطع المصوّر كاتباً: “هـيدا وائل جونيور حبيب بيو”.

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