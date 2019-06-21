إطلالة تثير القلق لبطل مسلسل Friends بعد عامين من ابتعاده عن الأضواء

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متابعة بتجـــــــــرد: رصدت عدسات المصورين بطل مسلسل “Friends” الشهير ماثيو بيري بالشارع لأول مرة منذ عامين تقريبًا، بعد ابتعاده عن الأضواء بسبب تراجع حالته الصحية.
فقد صدمت إطلالة الممثل البالغ من العمر 49 عامًا الجمهور، وأثار قلقهم بسبب ظهوره وهو يمشي في مانهاتن يوم الخميس بحيث بدى مستاءً وقد اكتسب الكثير من الوزن.
وكان ماثيو بيري الذي اشتهر بدور “تشاندلر” يرتدي ملابس فضفاضة ملطخة ومتّسخة، وظهرت علامة كبيرة غير مألوفة على خده الأيمن.
يذكر أن بيري عانى سابقاً من إدمان المخدرات والاكتئاب، وأمضى ثلاثة أشهر في المستشفى العام الماضي بسبب مضاعفات في الأمعاء.
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