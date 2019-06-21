الأمير تشارلز يقابل العميل جيمس بوند – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: قام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بجولة في موقع تصوير فيلم جيمس بوند الجديد في إستوديوهات باينوود على مشارف لندن. والتقى تشارلز، 70 عاماً، بالممثل دانييل كريغ الذي يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف فاينز وناعومي هاريس. وتهدف الزيارة إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند في صناعة الأفلام البريطانية. وفي خلال الجولة، عرض كريغ على تشارلز سيارتين من طراز أستون مارتن تظهران في الفيلم.

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