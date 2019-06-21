الهداف التاريخي فرناندو توريس يعلن اعتزاله نهائيًا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق والهداف التاريخي فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد 18 عاماً من الإحتراف.
فقد كشف المهاجم الإسباني المخضرم البالغ من العمر 35 عاماً قراره بالإبتعاد عن كرة القدم نهائياً من خلال مقطع فيديو شاركه مع متابعيه على تويتر.
وقال توريس في التغريدة: “لدي شيء مهم للغاية لأعلنه بعد 18 عاماً… حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية… سأعقد مؤتمراً صحفياً في اليابان يوم الأحد لشرح أسباب القرار”.
وتوريس يلعب حالياً في اليابان مع فريق ساجان توسو منذ مغادرته أتلتيكو مدريد العام الماضي وبرصيده 81 هدفاً في أربعة مواسم مع ليفربول، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ويوروبا دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي.
وشارك نجم كرة القدم في مباراته الأولى مع إسبانيا في العام 2003 وساهم في فوز بلاده بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها.
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