سام سميث يطل بحذاء الكعب العالي..”حلمي تحقق” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم البريطاني سام سميث صورة جديدة له عبر تطبيق إنستغرام وهو يرتدي حذاء الكعب العالي. وعلق سام سميث، 27 عاماً، على الصورة كاتباً: “لطالما أردت أن أجد حذاء الكعب العالي المناسب لإطلالتي اليومية!” وأضاف: “حلمي تحقق!”. وظهر سام سميث في الصورة وهو يرتدي قميصاً باللون الأسود مع سروال جينز ضيق.

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