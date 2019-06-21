كندة علوش: هذا الشخص شريك نجاحي منذ وصولي إلى القاهرة!

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة كندة علوش جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام” بصورة ظهرت من خلالها مع شريك نجاحها وأحد أهم أصدقائها ومسانديها منذ أن وصلت إلى القاهرة منذ عشر سنوات.

وعلقت على صورتها مع مصفف الشعر المصري هيثم دهب قائلة: “معي من عشر سنين من أول يوم الي في مصر هو مش بس كوافور مبدع هو أخ وصديق وسند وشريك نجاح.. سومي الجدع بكل ما تعنيه الكلمة ابن البلد لما تحتاجو تلاقي.. يمكن صعب افتكر أي عمل شاركت فيه أو أي مناسبة أو ذكرى ومايبقاش هيثم جزء منها.. كل سنة وأنت ناجح ومحبوب واسمك بيكبر.. شكراً على كل حاجة”

يشار إلى أن كندة علوش تردد اسمها بين ضيوف الشرف الذين سيشاركون في فيلم “أعز الولد”، حيث ستظهر من خلاله مع زوجها النجم عمرو يوسف، بعدما اتفقت المخرجة سارة نوح معهما على ذلك.