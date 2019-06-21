ياسمين صبري تعتذر لمصابي متلازمة داون

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة وجهت من خلالها اعتذارًا رسميا عما بدر منها في أحد تعليقاتها التي سخرت فيها من مصابي متلازمة داون.

وقالت ياسمين في تغريدتها: “أعزائي Four Biscuits ، أنتم السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس لأي شخص آخر. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي. وأنا شخص يدور حول الحب والهدوء على هذه الأرض. نواياي واضحة. أنا لم أقصد أي أذى. أرسل لكم حبي واحترامي”.

وخاضت الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “حكايتي”، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبد المعطي، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.