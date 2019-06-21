محمد امام يعلن عن مشروعه الضخم

Jun 21, 2019
أعلن النجم محمد إمام استئناف تصوير فيلم “لص بغداد”، والذي كان قد صور منه بعض المشاهد قبل تصويره مسلسل “هوجان” ليعرض في شهر رمضان 2019.
واكد “امام” على حسابه على تويتر ان “لص بغداد” هو مشروع ضخم… وفيلم كبير… ونوع جديد على السينما في مصر. وتمنى ان يعجب الجمهور على أن يعلن في الايام المقبلة عن موعد عرضه في صالات السينما.
ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” كل من محمد امام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، وأحمد رزق وغيرهم. الفيلم تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجي فيلمز.
نشير ان محمد امام كان قد رُزق منذ عدة أيام بمولودته الاولى خديجة.
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