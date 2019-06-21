كورتني كارداشيان تستجمُّ مع "حبيبها السابق" برفقة أولادهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سافرت نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كارداشيان وحبيبها السابق سكوت ديسك إلى كوستاريكا بصحبة أولادهما وشقيقتها كيم كارداشيان.

وشوهدت كورتني البالغة من العمر 40 عامًا وسكوت، 36 عامًا، على الشاطئ، وهما يتمتعان بأشعة الشمس والرمال.

ورافق الثنائي خلال عطلة الاستجمام ابنهما ميسون، 9 أعوام و"بينيلوب" (6 أعوام)، و"رين" (3 أعوام)، وفقًا لمجلة "يو إس" الأمريكية.

في هذه الأثناء، حضرت الصديقة الحالية لسكوت، صوفيا ريتشي أحداثًا في نيويورك ولوس أنجلوس، بما في ذلك لقاء مع عارضة الأزياء ميراندا كير، بينما يسترخي صديقها مع أسرته.

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يُذكر أن كورتني وسكوت انفصلا عن بعضهما البعض في 2015؛ بسبب الكثير من الخلافات التي تدور بينهما، وتذمّر كورتني الشديد من إدمان حبيبها السهر والحفلات الصاخبة.

وبدأت علاقة الثنائي عام 2006، وانتهت في 2015 وأنجبا سويًا 3 أطفال.

كما بدأ سكوت ديسك في مواعدة عارضة الأزياء صوفيا ريتشي في 2017، وتردد مؤخرًا وجود خلاف بين سكوت ديسيك وريتشي، بسبب إنجاب أطفال.

وترددت الشائعات بعد أن انتشر تقرير يُفيد بأن سكوت ديسك وصوفيا ريتشي يعيشان حاليًا حالةً من الاضطراب بعلاقتهما العاطفية، وأنه لا يسعى للإنجاب من ريتشي وهو ما سبب خلافًا بينهما.