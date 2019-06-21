نرمين الفقي.. عملت في الإعلانات وابن خالها فنان وإعلامي معروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ47، هي واحدة من أجمل نجمات جيل التسعينات، وفتاة أحلام الكثير من الشباب في ذلك الوقت، قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وفي عيد ميلادها، نرصد في التقرير التالي معلومات قد لا يعرفها البعض عنها..

- اسمها نرمين عبدالرازق الفقي، وولدت عام 21 يونيو 1972 .

- دخلت مجال الإعلانات كـ"موديل" في بداية التسعينات.

- تخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

- بدأت تشق طريقها في مجال التمثيل في أواخر التسعينات.

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- خاضت بطولة العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، من بين أبرز أعمالها "رد قلبي، الليل وأخره".

- تري أن المرأة يجب أن يكون بداخلها الطفولة والأمومة.

- تمنت الارتباط برجل تستطيع الاعتماد عليه، وأن يكون لها سندًا ويحترمها ويقدرها.

- تحملت المسئولية وعمرها 16 عامًا، وواجهت مع والدتها لمرضها مشاكل وصعوبات الحياة منذ طفولتها.

- تحب المطبخ، وتشتهر بين عائلتها بعمل "المسقعة".

- ابن خالها هو الإعلامي والفنان كريم كوجاك.

- الجمال عندها نسبي، وجمال المرأة تراه في عقلها.