بالفيديو| قائمة أغاني بطولة الأمم الإفريقية.. أبرزها "متجمعين" و"الحريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تنافس عدد من المطربين على تسجيل أغاني احتفاءً باقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية ودعمًا للمنتخب الوطني في رحلته بالبطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.

ونرصد الأغاني التي تم طرحها على موقع "يوتيوب"..

متجمعين

طرح النجم الشعبي حكيم، الأغنية الرسمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حملت اسم "متجمعين"، ويغنيها بجانب المطرية الإيفوراية دوبيه، وتم ترجمتها بأكثر من لغة.

الأغنية إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج ياسر سامي.

اتقدم يا فرعون

طرحت المطربة اللبنانية رولا سعد، أغنية "اتقدم يا فرعون" إهداءً للمنتخب المصري بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

الأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.

الحريف

طرحت المطربة آية عبدالله، أغنية "الحريف" دعمًا للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

الأغنية من كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزي عز الدين وتوزيع كاميليو.

إحنا الأساطير

طرح الفنان كريم أبو زيد ومغني الراب أحمد الشبكشي أغنية "إحنا الأساطير" دعما للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة الأمم الإفريقية.

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الأغنية من كلمات أحمد الشبكشي وأحمد العرفان، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.

إفريقيا يا غالية

طرحت مجموعة MBC مصر أغنية "إفريقيا يا غالية" احتفالا ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأغنية من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد ومن إنتاج مجموعة MBC.

بيتكوا التاني

وقدم قطاع الإعلام بوزارة الداخلية أغنية "بيتكوا التاني" عن بطولة أمم إفريقيا لترحب بضيوف مصر من أبناء القارة السمراء، وتبرز الاستعدادات الأمنية لاستقبال الضيوف في مصر بلد الأمن والأمان.

أهلا بيك

طرح المطرب نادر أبو الليف، أغنية "أهلاً بيك"، احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في مصر، والأغنية من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامي المصري.

إفريقيا

أعاد الفنان عمرو دياب توزيع أغنيته "إفريقيا" بشكل جديد مع اللاعب محمد صلاح، لعرضها خلال بطولة أمم أفريقيا، لدعم المنتخب الوطني، إذ ظهر صلاح في نهاية الأغنية.

الأغنية الأصلية جرى عرضها خلال حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في مصر عام 1991، وأحدثت حينها ضجة كبيرة بعد أن أهداها دياب إلى القارة السمراء.

وكان نصيب الكلمات العربية للأغنية للشاعر الراحل مجدي النجار، أما الكلمات الفرنسية والإنجليزية فقام بكتابتها الفنانة شيرين رضا، والملحن مودي الإمام.