نيكول كيدمان تتم عامها الـ52... وهذا ما تعرضت له هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - أتمت النجمة العالمية، الحاصلة على أوسكار، نيكول كيدمان Nicole Kidman، عامها الـ52، بعد أن كان هذا العام عام الشائعات بامتياز بالنسبة لها.



وفي هذه المناسبة اخترنا لكِ أهم 3 شائعات لاحقتها هذا العام في حياتها الشخصية:

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الشائعة الأولى:

الشائعة الأولى



1-كانت بنشر إحدى الصحف العالمية خبرًا مفاده أنّ نيكول تعاني الخوف على طفليها بالتبنّي مع توم كروز Tom Cruise، "إيزابيلا وكونور"، بسبب اعتناقهما ديانة السيانتولوجيا، وأنّ حياتها نيكول الشخصية بدأت تتفكك لأنّ طفليها البالغين اعتنقا الدين المثير للجدل.



وفي حديث لـ كيدمان مع مجلة Who عن اعتناق طفليها السيانتولوجيا، قالت: "هما قادران على اتخاذ القرارات الخاصة بهما.. لقد اختارا، وواجبي كأم أن أحبهما فقط"، وأكدت كيدمان أيضًا أنها تدعم حرية أطفالها في صياغة مساراتهم الخاصة في الحياة وستقدم دائمًا الحب غير المشروط.

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الشائعة الثانية

الشائعة الثانية





3-أما الشائعة الثانية فكانت بنشر إحدى المجلات الموثوقة خبرًا عن وجود خلاف قوي بين النجمة وزوجها من أجل إنجاب طفل آخر، حيث ترغب الممثلة بشدة في الحصول على طفل قبل أن تتقدم في السن أكثر، ولا تهتم إذا حاولت الحصول على طفل بيولوجي منها أو عن طريق التبني.



وفي المقابل، وردًّا على الشائعة، أكدت نيكول كيدمان لـ مجلة people أنها وزوجها كان من الممكن أن يحصلا على مزيد من الأطفال إذا التقيا في سن أصغر، لكنهما سعداء في هذه المرحلة بالطفلتين فقط، وجاء في حديثها: "أعتقد أنني تجاوزت هذه النقطة الآن لكنني سعيدة للغاية بما لدي".

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الشائعة الثالثة:

الشائعة الثالثة



3- أما الشائعة الثالثة فكانت عبر نشر خبر مفاده أنّ النجمة العالمية كيدمان قررت وزوجها المغني كيث إربان، أن يتبنّيا طفلًا عربيًّا وتحديدًا من سوريا، حيث إنها تريد أن تحصل على المزيد من الأطفال، من أجل عائلة كبيرة، لكنها لا تستطيع الإنجاب.



وردت النجمة على الخبر عبر المتحدث الرسمي بالقول: "القصة غير صحيحة على الإطلاق، ونيكول لا تتطلع لجعل أسرتها أكبر من ذلك".

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