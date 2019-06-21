بالفيديو.. فنانون يدعمون المنتخب الوطني في كأس أفريقيا

ما زال الفن هو المعبر الأول عن الهوية المصرية ومؤثر بدرجة كبيرة على قلوب الجماهير سواء للتعبير عن الفرح أو الحزن، وتحتفل مصر بـ «كأس الأمم الأفريقية»، والذي يقام فيها خلال الساعات القليلة حيث يبدأ من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وكان حرص نجوم الفن علي دعم وتشجيع المنتخب الوطني من خلال بعض الأغاني التي تعمل على بث الروح الوطنية في قلوب الجماهير واللاعبين.

وتستعرض "بوابة الوفد" أبرز الأغاني التي شهدت الاحتفال بكأس أفريقيا:

عمرو دياب "أفريقيا"

أعاد الفنان عمرو دياب توزيع أغنيته "أفريقيا" بشكل جديد مع اللاعب محمد صلاح، لعرضها خلال بطولة أمم أفريقيا، لصالح إحدى شركات المحمول لدعم المنتخب الوطني.

ويشار إلى أن الأغنية الأصلية جرى عرضها خلال حفل افتتاح

بطولة دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 1991، وأحدثت حينها ضجة كبيرة بعد أن أهداها دياب إلى القارة السمراء.

المطرب حكيم

قام المطرب الشعبي بتسجيل أغنية خاصة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي من المقرر أن تكون الأغنية الدعائية لبطولة كأس أفريقيا.

المطربة رولا سعد

تستعد المطربة اللبنانية رولا سعد لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "إتقدم يافرعون"، لتهديها للمنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر.

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ويذكر أن الأغنية كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.

المطربة آية عبد الله

طرحت المطربة آية عبدالله لطرح

أغنيتها الجديدة "مصر نمبر وان" على طريقة الفيديو كليب دعمًا للمنتخب الوطني، ومساندة له في مشواره الجديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أغنية "مصر نمبر وان" من كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزي عز الدين وتوزيع كاميليو.

المطرب كريم أبوزيد

طرحت إحدى شركات الإنتاج الفني على "يوتيوب"، أغنية جديدة "دويتو" يجمع كريم أبو زيد ومغني الراب أحمد الشبكشى بعنوان "إحنا الأساطير".

الأغنية مهداة للمنتخب المصري بمناسبة انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وهي من كلمات أحمد الشبكشي وأحمد العرفان، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.

إفريقيا يا غالية

قدمت مجموعة "MBC مصر" لعشاق كرة القدم في مصر، ومتابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية، أغنية جديدة بعنوان "أفريقيا يا غالية"، احتفالا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أغنية "أفريقيا يا غالية" من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد ومن إنتاج مجموعة MBC.