3 أغاني للعندليب الأسمر لم تتوج بالنجاح وقت عرضها

يحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب عبدالحليم حافظ الذي لقبه الجمهور بالعندليب الأسمر، حيث رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالدة في أذهان الملايين من محبية على مر العصور.

حيث قدم عبدالحليم أكثر من مئتين وثلاثين أغنية، وقد قام مجدي العمروسي، صديق عبدالحليم حافظ، بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه "كراسة الحب والوطنية...السجل الكامل لكل ما غناه العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ" تضمنت غالبية ما غنى عبدالحليم حافظ.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها عبدالحليم حافظ، لكن هناك عددٌ كبيرٌ من أغانيه لا يعرفها كثير من الناس، والسبب الحقيقي لهذا هو أن هذا الإنتاج الإذاعي لا يتم إذاعته وهو مملوك للإذاعة المصرية مثل باقي إنتاجه وهذا السبب نتج عنه شيء من الندرة وتم الاعتقاد أنه تراث

مجهول ولكنه معلوم لكثير من المؤرخين والإذاعيين المصريين المخضرمين.

وقد قدمت الإذاعة بعضاً منها من خلال برنامج منتهي الطرب مع إبراهيم حفني وساعة طرب إعداد وإخراج سيد عبد العزيز علي موجات إذاعة الأغاني، وإذا حسبنا عدد الأغاني التي قدمها في الأفلام سواء بالصوت والصورة أو بالصوت فقط إضافة إلى الأغاني المصورة في التلفزيون نجد أن عددها يمكن أن يصل إلى 112 أغنية تقريباً، وهذا العدد لا يكاد يشكل نصف عدد أغانيه البالغة حوالي 231 أغنية في المتوسط، كما أننا لم نأخذ في الحسبان الأغاني التي هي بحوزة بعض أصدقاء عبدالحليم، والتي هي غير متاحة للتداول التجاري.

ونجد أن هناك أيضًا بعض الأغاني التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا عقب طرحها على الجمهور نظرًا لاحتواء بعض كلماتها على جمل عميقة لم تسع استيعاب المواطنين حينها ولكن بعد مرور سنوات لاقت هؤلاء الأغاني نجاحًا كبيرًا إلى وقتنا هذا.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز أغاني العندليب التي لم تحقق نجاحًا حين عرضها:

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أغنية "جبار"

فهي كلمات حسين السيد، ألحان محمد الموجى وبالرغم من النجاح الكبير الذي تحققه على مختلف العصور ومع مختلف فئات الجمهور إلى أن وقت عرضها لم تحقق نجاحًا في الشارع إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات عليها.

أغنية "بأمر الحب"

فهي كلمات مرسى جميل عزيز، ألحان منير مراد، وكانت إنتاج 1961 ، وحين عرضها وجد اعتراض من جانب الرقابة على بعض كلمات الأغنية.

أغنية "حبيبها"

فهي كلمات كامل الشناوى، لحن محمد الموجى، إنتاج 1965 حيث لم تحقق نجاحًا وقت طرحها نظرًا للون الجديد الذي كان يقوم بغنائه الفنان محمد رشدي وقد أثر هذا النوع على نجاح أغنية العندليب في ذلك الوقت.