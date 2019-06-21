فن ومشاهير

ديزني تعود من جديد لدار الأوبرا

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تستضيف دار الأوبرا المصرية بالقاهرة يومين الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 يونيو و25 يونيو من الشهر الجاري، حفل أغاني ديزني، و من المقرر أن

يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر تذكرة 45 جنيهاً.

 

يذكر أن دار الأوبرا بالقاهرة ستقيم أيضًا حفل أغاني ديزني، يومي

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الخميس والجمعة الموافقين 27 يونيو و 28 يونيو من الشهر الجاري، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 45 جنيهًا.

 

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