شاهد.. هند صبري تطرح البوستر الدعائي لـ "الفيل الأزرق 2"

طرحت النجمة هند صبري البوستر الدعائي لفيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليها قائلة:"فريدة مش مريضة طبيعية... بتقول كلام بيحصل! .. لا تخافوا لكن احذروا..الفيل الأزرق2 .. فيلم عيد الأضحى". طبيعية... بتقول كلام بيحصل! .. لا تخافوا لكن احذروا..الفيل الأزرق2 .. فيلم عيد الأضحى". يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كل من هند صبري، نيللي كريم، محمد الشهاوي، أحمد خالد صالح، إياد نصار، تارا عماد، ظافر عابدين، و الفيلم من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد.

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