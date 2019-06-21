أحمد داوود ينشر صورة من كواليس ولاد رزق 2

شارك الفنان أحمد داوود جمهوره صورة جمعته بالفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد الفيشاوي، من كواليس الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلّق داوود على الصورة قائلًا: "ولاد رزق2.. عودة أسود الأرض.. فيلم عيد الأضحى".
يشار إلى أن الجزء الثاني من الفيلم تدور أحداثه بعد مرور ثلاث سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على
يذكر أن "ولاد رزق2"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
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