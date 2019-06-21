نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها الـ 47

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 04:44 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ47 وسط عدد من أصدقائها وأفراد أسرتها.
ونشرت نرمين الفقي صور من حفل عيد ميلادها الذي أقيم مساء أمس الخميس، وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت نرمين الفقي في احدى هذه الصور وهي تُطفئ شمعة عيد ميلادها.
وعلقت نرمين الفقي على الصور بتوجيهها الشكر لأصدقائها وأحد أقاربها على مفاجئتها بإقامة حفل عيد ميلادها.
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