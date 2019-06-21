ترامب يكشف سبب إلغائه الضربة العسكرية على ايران.. لن يخطر في بالك!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 04:44 مساءً - كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب سبب إلغائه الضربة العسكرية على مواقع ايرانية ردا على اسقاط الطائرة العسكرية.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين كانت تحلق فوق المياه الدولية مؤكدا ان الجيش الامريكي كان جاهزا للرد غير انه قرر وقفها قبل عشر دقائق فقط من تنقيذها.
أما عن السبب الذي دفعه الى الغاء الضربة، فقال ترامب انه سأل كم شخصا من المتوقع ان يقتلوا في هذه العملية فقيل له حوالي 150 فأمر بوقفها فورا معتبرا ان ذلك لم يكن متناسبا مع إسقاط طائرة غير مأهولة.
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