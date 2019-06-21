شاهد.. دكتورة خلود تنشر فيديو لوالدها لاول مرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يونيو 2019 04:44 مساءً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بظهور والدها في احد فيديوهاتها التي نشرتها اليوم عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر والد الدكتورة خلود في الفيديو بينما كان يحمل احد اطفالها ويقرأ الاذان.

من ناحية أخرى، أطلت الدكتورة خلود في مقطع فيديو تداوله عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة تماماً حيث على رأسها الشعر المستعار القصير. وأشارت إلى أنها تتردد في اعتماد هذا اللوك رغم أنه حاز إعجاب زوجها أمين.