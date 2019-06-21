بيلا ثورن تحتل التريند بعد نشر صورها الجريئة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتلت الممثلة والنجمة الأمريكية وعارضة الأزياء بيلا ثورن، التريند مؤخراً خلال الساعات الماضية، وذلك عقب اهتمام رواد السوشيال ميديا بمعرفة السبب وراء قيامها بنشر صورها الشخصية عارية.

وما زاد الأمر أيضا، هو انتشار فيديو لبيلا ثورن وهي تبكي فيه وترد من خلاله على المذيعة الشهيرة المعروفة باسم “ووبى جولدبرج” التى شنت عليها حملة كبيرة اعتبرها البعض القاسية بينما تضامن آخرون معها، حينما وجهت لبيلا اللوم بسبب قيامها بنشر صورها العارية بنفسها.

وتعود القصة إلى قيام أحد الأشخاص الهاكرز باختراق حساب بيلا ثورن والوصول إلى صور شخصية عندها تظهر فيها عارية ليهددها بالحصول على أموال، وإلا القيام بنشر الصور، وهو ما دفعها إلى نشر تلك الصورة بحجة فعل الأمر بدلاً من التعرض للتهديد.

وعندما قامت النجمة العالمية بهذا بالأمر تعاطف البعض معها بينما هاجمها آخرون منهم المذيعة الشهيرة، لترد عليها من خلال فيديو تبكي فيه وتقول : هل كنت بحاجة للاغتصاب مثلاً لتتعاطفى معى، وهو ما دفع عدد من النجوم لمؤازرتها عبر السوشيال ميديا برسائل طالبوها بالثبات وعدم البكاء.