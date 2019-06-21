خيبة أمل للنجمة ديشا باتاني رغم نجاح «بهارات»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استطاع الفيلم الهندي “بهارات” للمخرج علي عباس ظفر دخول نادي الـ200 مليون روبية، وعلى الرغم من هذا الإنجاز الكبير، تشعر ممثلته ديشا باتاني بخيبة أمل.

خلال مقابلة، نشرها موقع indiatoday، قالت ديشا إن سلمان خان يعمل بجد ومتواضع لدرجة أنها تعلمت الكثير منه بعد إطلاق فيلم”بهارات” بدور العرض في الهند والعالم.

وأضافت ديشا في حديثها عن سلمان “إنه لأمر مدهش أن نرى كيف أنه لا يزال يُبهر المشاهدين بعد العمل لسنوات عديدة، فهو يهتم للغاية بكل جزئيات العمل، ويريد أن يفعل أشياء حيوية”.

Advertisements

لكن جميع الذين شاهدوا الفيلم يمكن أن يكونوا قد لاحظوا أن ديشا وكاترينا كايف لم يشتركا في مشهد واحد معًا، لذلك تشعر “باتاني” بالاسف أنه لم تتح لها الفرصة للعمل مع الممثلة.

قالت ديشا إنها تريد أن تكون حذرة للغاية فيما يتعلق بنوع الأفلام التي تختار تقديمها: “أنا بطيئة بعض الشيء و أستمتع حقًا بعملي، أشعر أنني يجب أن أركز على شيء واحد في وقت واحد، وأعطيه مائة في المائة من جهدي ووقتي “.

تقوم ديشا حاليًا بتصوير فيلم “مالانج” للمخرج المعروف موهيت سوري، ويشاركها البطولة فيه أديتيا روي كابور ويظهر الفيلم في عام 2020.