زوجة النجم ايوشمان خورانا تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب «بوذا»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اعتذرت طاهرة كاشياب، المخرجة وزوجة الممثل أيوشمان خورانا، والتي عانت كثيرًا بعد معركة قاسية مع السرطان يوم الأربعاء 20 يونيو عن نشر صورة (تم حذفها لاحقًا).

كاشياب، تستمتع حاليًا بإجازتها مع أطفالها في منتجع في بونه، لكن يوم الثلاثاء 19 يونيو، وبمناسبة الاحتفال بـ”عيد ميلاد بوذا”، نشرت المخرجة صورة لنفسها وهي جالسة على تمثال بوذا.

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لكن ما أن انتشرت الصورة على السوشيال ميديا، حتى قامت بحذف الصورة بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وكتبت اعتذارًا.

نشرت طاهرة رسالة اعتذار مع سلسلة من الصور لنفسها، حيث تقضي عطلتها بعيداً عن ضوضاء المدينة، كتبت: “لا أريد أبدًا أن أكون مصدرًا للأذى والألم لأي شخص، آسفة على معاناة عدد قليل الناس عن غير قصد، وأتمنى لكل الناس الحب والسلام”.

على جبهة العمل، أخرجت طاهرة كاشياب مؤخرًا فيديو موسيقي لصهرها أبارشاكتي خورانا، في وقت سابق، كانت طاهرة أعلنت عن إطلاق الفيديو الموسيقي على Instagram، كما تخطط المخرجة أيضًا لإخراج فيلم نسائي جديد.